Juan Carlos Quezadas presentó 3934 kilómetros con el seudónimo ‘‘La fantasma de una pulga’’. Esta obra, de acuerdo con el jurado, es ‘‘una novela con una voz fresca protagonizada por una niña salvadoreña que mantiene su humanidad ante circunstancias muy arduas y de gran relevancia actual, como la migración, el cruel engaño de las fronteras, la violencia contra los niños, las mujeres y las comunidades más vulnerables, y que subraya la solidaridad entre mujeres”.

Los jurados de ambas categorías otorgaron mención honorífica a La bruja de los cangrejos, de María Cecilia Moscovich (Argentina), y Vals para lobos y pastor, de Ernesto Lumbreras (México).

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes los ganadores. De su libro, Quezadas dijo: ‘‘Son cosas que es necesario contar. Habla de una niña salvadoreña que viaja a Denver a conocer a sus padres. Es un tema que todos los días está ahí y los jóvenes tienen que conocer lo que está sucediendo”.

Jairo Gabriel Buitrago sostuvo que él no se especializa en la escritura de novelas, sino de álbumes ilustrados, ‘‘pero esta historia se me fue de las manos. Habla también de la migración porque es un tema recurrente en mi trabajo. Alguien me dijo que un escritor escribe siempre la misma historia pero de diferente forma y creo que es cierto. Quiero mis libros donde los migrantes sean mostrados como seres humanos, con un montón de contradicciones y también con humor”.

La siguiente convocatoria del Premio Hispanoamericano Castillo de Literatura Infantil y Juvenil se lanzará en 2020.