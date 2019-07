Ángeles Cruz Martínez

Enviada

Periódico La Jornada

Jueves 4 de julio de 2019, p. 34

Sao Paulo. El mercado farmacéutico en México vale alrededor de 8 mil millones de dólares, de los que la mitad lo constituyen las medicinas de innovación y las protegidas por una patente. Son las próximas que deberá adquirir el gobierno. En este caso, las empresas esperan que haya una definición sobre el mecanismo para la distribución, pues la mayoría de estos productos requieren mantenerse en una red de frío y a una temperatura estable, afirmó Andrés Bruzual, director de los laboratorios Roche México.

Señaló que además de la negociación de los precios que se realiza cada año, tendría que haber certeza sobre el traslado y almacenaje, pues los laboratorios son responsables de las moléculas que se elaboran mediante ingeniería genética desde su fabricación y hasta que se administra a los pacientes. No buscamos vender a toda costa. Si los productos no llegan como debe ser, no nos interesa .

Al ser entrevistado durante el foro sobre salud para periodistas que organiza Roche en esta ciudad, el ejecutivo explicó que además de los precios, México enfrenta varios desafíos como la falta de infraestructura médica que se refleja en que los enfermos de cáncer tardan de cuatro a seis meses para llegar con el especialista. En parte esto se debe a que hay mil 700 oncólogos a nivel nacional, cuando la cifra debería ser tres veces mayor.