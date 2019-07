Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 4 de julio de 2019, p. 34

Morena presentó ayer ante la Comisión Permanente una iniciativa para desaparecer el Seguro Popular y en su lugar crear un nuevo organismo encargado de garantizar el acceso universal a servicios de salud de calidad y medicamentos gratuitos de manera igualitaria y sin distinciones .

Durante la sesión, ese órgano del Congreso solicitó a la Secretaría de Salud que en un plazo de 15 días presente un informe sobre el nivel de cobertura de los servicios que brinda al primer trimestre del año, dada la crisis que afecta a ese sector por los recortes presupuestales y el desabasto de medicamentos.

En tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, presentó la iniciativa por la que se crea el Instituto de Salud para el Bienestar, que habrá de sustituir a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Seguro Popular, instaurados en 2003.

Expuso que el Seguro Popular no alcanzó a tener la cobertura que se pretendía, ya que después de 15 años en operación no ha logrado atender a la totalidad de población sin seguridad social y no ha cumplido su objetivo de garantizar un acceso universal a la salud”.

El Seguro Popular, insistió el legislador, lejos de ser un modelo de atención en salud, es un sistema de financiamiento que únicamente cubre el costo de la atención brindada por los sistemas estatales de salud a sus afiliados, no cuenta con infraestructura ni personal médico, únicamente con la dedicada a lo administrativo.