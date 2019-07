Gustavo Castillo García y César Arellano

La defensa de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, solicitó formalmente la comparecencia del ex presidente Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray y Pedro Joaquín Coldwell, ex secretarios de Hacienda y de Energía, respectivamente.

Requiere su presencia en calidad de testigos dentro del juicio de amparo con el cual busca combatir la orden de captura que se libró contra su cliente por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con la presunta entrega de un soborno por la compraventa que la petrolera hizo de la empresa Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA).

El abogado Javier Coello Trejo confirmó a La Jornada que este miércoles hizo la solicitud formal al juzgado octavo de distrito en materia de amparo, para que cite a comparecer a los ex funcionarios y a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex que participaron en la aprobación de la compra de Agro Nitrogenados, compañía de la que se formalizó su adquisición en 2013 con un sobreprecio de más de 200 millones de pesos, según la denuncia interpuesta por Pemex contra Lozoya.

La orden de captura se libró contra el ex director de la petrolera y el empresario Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos, quien se encuentra detenido en España en espera de que se formalice un proceso de extradición para que enfrente a la justicia mexicana, aunque el delito no está considerado como grave y podría enfrentar la causa en situación de libertad.

Esta sería la primera vez que altos ex funcionarios del gobierno mexicano, y sobre todo un ex mandatario, sean citados a declarar en favor de otros ex servidores públicos, en esta ocasión para que hablen en torno a la compra de la planta de agroquímicos y la llamada reforma energética. En la petición de comparecencia también se incluye a Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Hacienda, y a Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión Federal de Electricidad.