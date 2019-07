–El viernes Marcelo (el canciller), responsable del plan les informará (…) porque si no ese periodismo no ayuda; pero no es que me perjudique a mí o que sólo me perjudique a mí, perjudica también al periódico porque no es serio eso. Es sacar de contexto.

–Apareció en todos los medios

–¿A poco apareció en todos los medios?

–Sí

–¡Ahhh! Expresó irónico antes de soltar una carcajada. No, pues está muy bien, dijo antes de cortar el tema.

Poco después de la conferencia de López Obrador, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas explicó que los operativos realizados en el sur no están dirigidos contra migrantes sino que, según dijo, se realizan donde existen denuncias y se presume que hay tráfico de personas o que los migrantes están siendo trasladados por polleros. Se han efectuado en hoteles o en camiones en circulación o sospechosamente estacionados.