Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 4 de julio de 2019, p. 7

Al rechazar que manejará una partida secreta a partir de la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no lo comparen con Carlos Salinas. “Eso sí calienta. No soy Salinas. Vamos respetándonos… Me ofende cuando me dicen: ‘¿usted va a manejar una partida secreta?’”

En su conferencia de ayer en Palacio Nacional, también admitió que no ha avanzado la descentralización del gobierno. “No hemos podido… Es de los compromisos pendientes”. De los secretarios de Estado que serán reubicados en distintas entidades, únicamente la de Energía, Rocío Nahle, está trabajando más tiempo en Villahermosa, Tabasco .

En otro tema, prometió informar sobre el proceso de ajuste en la estructura administrativa del gobierno, tras ser cuestionado sobre el cúmulo de despidos Ayer dijo no saber qué está sucediendo en Canal 11, mientras trabajadores cesados de la televisora se manifestaban afuera de Palacio Nacional.

No obstante, garantizó que se les atenderá, al tiempo que consideró al titular de la emisora, José Álvarez Lima, un profesional de toda su confianza. Recordó que en su libro La Salida mencionó que en el gobierno había 9 mil plazas de alto nivel y consideraba que podíamos conducirlo con 3 mil. Ahora quiero ver cuántas quedaron. Estoy seguro de que no hemos llegado a las 3 mil porque hay muchas resistencias, pero ¿para qué tanta gente? .

En el salón Tesorería refutó a reporteros que le cuestionaron si hará uso discrecional de los recursos que se ahorren y consideró de risa lo de la partida secreta, cuando la regla de oro en la democracia es la transparencia .

“Están molestos, sobre todo los de la prensa conservadora, articulistas y hasta intelectuales, porque no sólo no son atendidos como antes –son respetados y siempre lo serán–; les molesta esta forma distinta de hacer política”, aseveró.