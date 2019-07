Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 4 de julio de 2019, p. 5

Ante las movilizaciones protagonizadas por integrantes de la Policía Federal (PF) en rechazo a los métodos de acceso a la Guardia Nacional y contra una presunta reducción de salarios y prestaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de mentiras estas aseveraciones. Al cuestionar el amotinamiento , el mandatario subrayó que la movilización estaba muy rara sugiriendo que había mano negra detrás.

A través de sus redes sociales y durante su conferencia matutina puso énfasis en la descomposición que ha tenido la PF desde su creación, hace 20 años. En especial, subrayó, durante el periodo en el que estuvo asignada a la Secretaria de Gobernación, cuando se pervirtió con más intensidad porque en ese lapso desde arriba hasta abajo imperaron la irresponsabilidad y la corrupción .

Aunque consideró que las protestas de los integrantes del PF carecían de una causa justa, aseveró que respetará el derecho sagrado a la manifestación , porque no van a ser reprimidos pues no estamos en el tiempo de antes. No somos iguales a los gobiernos de los sexenios pasados. Entonces, a manifestarse, pero es importante que todos conozcan esta información, sobre todo los que actúan de buena fe .