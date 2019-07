El funcionario aclaró que las evaluaciones físicas y médicas que están realizando esos agentes no constituyen ninguna violación a sus derechos ni un obstáculo para la continuidad en su trabajo, sino una medida para salvaguardar su vida e integridad, frente a los esfuerzos que eventualmente exigirá la lucha contra la delincuencia .

En su mensaje aseguró que quienes no deseen ingresar a la GN o no acrediten las evaluaciones obligatorias, tienen la opción de integrarse al Servicio de Protección Federal, la Unidad de Medidas Cautelares, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la Administración General de Aduanas y, de manera provisional, a otras divisiones de la PF en tanto no sean transferidas, respetando su antigüedad, derechos y prestaciones que correspondan, ya que el plazo para que la corporación se integre a la Guardia Nacional es de 18 meses.

Respecto de lo que significará el ingreso a la GN, explicó que los agentes de esa nueva corporación –incluyendo marinos y militares– tendrán la posibilidad de optar por la región del país que les convenga para su adscripción permanente, en función de sus necesidades personales, de tal forma que puedan construir un proyecto de vida en compañía de sus familias, ya que no tendrán que andar en operativos por todo el país.

Durazo Montaño dijo contar con reportes sobre el número de elementos que llevaron a cabo manifestaciones y paro de actividades, pero solamente mencionó que se trata de una minoría respecto del número de agentes con que cuenta la PF .

Reiteró que en ningún momento serán violentados los derechos que tengan los agentes federales , y señaló: no vamos a lastimar a ninguno de nuestros elementos .