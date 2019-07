N

o tienen buena imagen las corporaciones policiacas. La gente menciona con frecuencia que es muy fina la línea que separa a algunos de sus elementos –no a todos, hay que decirlo categóricamente– de la delincuencia. Miembros de la Policía Federal hicieron ayer un paro y bloquearon calles, entre ellas la avenida Constituyentes de la capital del país, que es de tráfico pesado, la salida a Santa Fe y Toluca. Crearon una situación de caos. No fueron reprimidos, los manifestantes se retiraron cuando quisieron, pero perjudicaron a millares de automovilistas. No están de acuerdo con ser incorporados a la Guardia Nacional, sus razones tienen que ver, dicen, con ingresos y prestaciones. El presidente López Obrador rechazó que sean presionados para sumarse a la nueva fuerza de seguridad. Tienen su derecho. Quiero decir a los de la Policía Federal que no se va a despedir a nadie y que van a tener sus mismos sueldos y prestaciones . En un mensaje grabado y difundido en redes sociales por la tarde, agregó que si los elementos de la PF saben que van a ser respetadas sus condiciones laborales, y aún insisten en el plantón, es que hay mano negra . Es una corporación que no se consolidó, se echó a perder . Recordó que en administraciones anteriores, la PF dependía de la Secretaría de Gobernación. Hace falta una buena dosis de comunicación para remontar el problema. El caso se asemeja a la desaparición del Estado Mayor Presidencial. Al principio hubo resistencia e inconformidad, pero finalmente el problema se solventó. Por su lado, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo que no habrá castigos, todo se resolverá mediante el diálogo. Lo que hace falta es que se pongan de acuerdo en los puntos finos del nuevo esquema de operación.

Christine Lagarde