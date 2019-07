Sin embargo, observo irregularidades, por decirlo suavemente, que no favorecen la relación comercial entre la organización y la fanaticada. Las taquilleras deciden la localidad y no los espectadores, obligando a éstos a efectuar un mayor gasto.

El viernes 28 de junio se me indicó que no había lugares para las localidades que yo deseaba y durante el partido comprobé que me mintieron, ya que aproximadamente dos terceras partes estaban libres. Sugiero que hagan como en la Cineteca Nacional: permitan que el asistente vea en la pantalla de la computadora los lugares disponibles.

Carlos Gilberto García Mora Ibarra

Tras cinco meses de trámite, GNP le da largas para pagarle

Por este prestigiado medio quiero hacer del conocimiento público el incumplimiento de pago por parte de la aseguradora GNP.

Hace casi seis meses tuve un percance de tránsito. Después de dejar mi automóvil en el taller, se me notificó que debía declarar mi vehículo como pérdida total o aceptar un pago para que yo me hiciera cargo del arreglo. Acepté la segunda opción. A pesar de que me entregaron un documento en el que se me indicaba el monto y la fecha en que podría pasar por el cheque (21 de febrero del año en curso) hasta el día de hoy lo único que he recibido son excusas para no pagarme.

A lo largo de cinco meses he realizado un sinfín de llamadas telefónicas y he enviado numerosos mensajes en redes sociales y correo electrónico. También he acudido personalmente a las oficinas de GNP, sin que ninguno de los empleados logre darme respuesta.

Hago un llamado a los directivos de esta empresa para que tomen cartas en el asunto y atiendan a la brevedad mi caso, con número de siniestro 0088681069A. También solicito a la Procuraduría del Consumidor que intervenga en mi caso y me acompañe en este proceso, que ha dejado para mí pérdida de tiempo y dinero.

Beatriz González García

Solicita donación de plaquetas

Desde hace unos meses estoy luchando contra un tumor muy agresivo. Este proceso ha sido difícil, pero aquí estoy, en la batalla.

Ahora estoy internado en Médica Sur. El banco de sangre es limitado, lo que significa que si necesito sangre o plaquetas sólo puedo obtenerla con mis propios donadores.

En este momento requiero plaquetas, probablemente las más difíciles de conseguir. Pero no pierdo la fe.

Mi mayor anhelo ahora es volver a estar sano y puedo lograrlo gracias a tu ayuda.

Estoy en la habitación 810. Puedes venir a donar de lunes a viernes de 7:30 a 16 horas, o sábado y domingo de 8 a 15 horas.

Una vez que dones, se te dará el desayuno para que te repongas. Y un par de días después recibirás tus análisis clínicos completamente gratis. Infinitas gracias.

Óscar Abraham Barrios Fuentes

Invitaciones

Exposición y libro de los Valtierra

Invitación a la presentación del libro y la inauguración de la exposición El sentido de mirar, en la Biblioteca de México, hoy a las 18 horas. Se exhiben más de 30 fotografías del 4 de julio al 4 de agosto, de lunes a domingo, de 10 a 18 horas. Esta selección recaba las historias de vida de la dinastía de los fotoperiodistas Valtierra. Foro Polivalente y Patio de los Escritores de la Biblioteca de México (Plaza de la Ciudadela, Centro de la Ciudad de México).

Fotos sobre Virgilio Caballero

Se invita a la inauguración de la exposición fotográfica Virgilio Caballero: faro de medios públicos, en Radio Educación (Ángel Urraza 622, colonia Del Valle), hoy a las 19:30 horas.

Jesús Casillas Álvarez

Foro Aportes para una ciudad segura

Foro Aportes para habitar una ciudad segura y democrática desde su construcción comunitaria, hoy de 9 a 14 horas en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sala Digna Ochoa (avenida Universidad 1449, colonia Axotla , muy cerca del Metro Viveros). ¡Rescatemos el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial! Informes en el celular 55-1636-0708, Elena Noriega.

Presentación de libro sobre luchas campesindias

Sesión del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (DEAS-INAH), hoy a las 17 horas, con la presentación del libro La esperanza o la barbarie: luchas campesindias en defensa de la vida, del doctor Milton Gabriel Hernández (Centro INAH Tlaxcala). Comentaristas: doctor Alejandro Castaneira (ENAH-INAH), maestro Francisco Javier Guerrero (SPECHF, DEAS-INAH) y el autor. Casa Iturriaga (Miguel Ángel de Quevedo 690-C altos, frente al Centro Cultural Veracruzano, en la Villa de Coyoacán, Ciudad de México). Francisco Javier Guerrero

Festejo de aniversario de la independencia de Venezuela

La Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela se adhiere a la invitación de la embajada de Venezuela a la ofrenda floral con motivo de la conmemoración del 208 aniversario de la firma del acta de independencia de la República Bolivariana, mañana a las 9 horas en la glorieta Simón Bolívar (Paseo de la Reforma s/n y calle Violeta, Ciudad de México)

Walter Martínez Alves

Ciclo de cine de Luis Buñuel

La Casa del Virrey de Mendoza invita a su ciclo de proyecciones de julio, dedicado al director Luis Buñuel, que se llevará a cabo todos los viernes a las 17 horas en Juárez 15, esquina con Guadalupe Victoria, en Tlalpan centro.

Programa: 5 de julio: Los olvidados; 12 de julio: Nazarín; 19 de julio: Viridiana; 26 de julio: El ángel exterminador. Entrada libre, informes en el teléfono 5513-2151, con Mónica León