Prensa Latina

Periódico La Jornada

Jueves 4 de julio de 2019, p. 27

Brasilia. La justicia brasileña no encontró pruebas sólidas que confirmen que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobornó al ex director de Petrobras, Renato Duque, por lo que absolvió el martes al ex mandatario de uno de los cargos en su contra, incluido en la operación Lava Jato sobre delitos de corrupción, informó Telesur.

Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Regional de Distrito Federal declararon inocente a Lula del delito de soborno. La acusación llegó tras declaraciones que señalaban al sindicado de comprar el silencio de Duque durante las investigaciones sobre corrupción.

Duque declaró que Lula le pidió destruir todas las pruebas que pudieran demostrar el pago de sobornos a dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) en el exterior.

En tanto, el destacado intelectual y activista político estadunidense Noam Chomsky reiteró que el encarcelamiento de Lula tenía el único fin de impedir que ganara de nuevo las elecciones en 2018.