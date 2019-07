Afp, Europa Press y The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 4 de julio de 2019, p. 25

Trípoli. La Organización de Naciones Unidas (ONU) llamó ayer a realizar una investigación independiente sobre el ataque aéreo contra un centro de detención de migrantes, atribuido a fuerzas del mariscal rebelde Jalifa Haftar, el cual provocó al menos 44 muertos y unos 130 heridos, y calificó el bombardeo de crimen de guerra y odiosa carnicería sangrienta .

Hay que asegurarse de que los autores sean llevados ante la justicia , añadió Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al destacar que Naciones Unidas había dado la localización exacta del centro de detención a las partes en conflicto.

El ataque, que incluyó entre sus víctimas a mujeres y niños, podría claramente constituir un crimen de guerra , dijo el enviado de la ONU en Libia, Ghassan Salamé. Según un comunicado de la Misión de Apoyo de la ONU a Libia, el balance es de al menos 44 migrantes muertos y más de 130 heridos graves .

Esta matanza innoble y sangrienta es una consecuencia de las más horribles y trágicas de la absurdidad de esta guerra , añadió Salamé.

Varias de las víctimas iban a regresar en pocos días a sus países de origen, informó la Organización Internacional para las Migraciones, en un correo electrónico que envió a La Jornada, en el que aseguró que unos 3 mil 300 migrantes permanecen en centros de detención similares al del ataque y se encuentran en riesgo.

El sufrimiento de migrantes en Libia se ha vuelto intolerable. Debe quedar claro a todos que este país no es un puerto seguro y que miles de vidas se encuentran en un riesgo inminente , afirmó el jefe de la OIM en Libia, Othman Belbeisi.

El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, advirtió en Twitter sobre tres mensajes claves: los migrantes y refugiados no tienen que estar detenidos, los civiles no tienen que ser objetivos, Libia no es un lugar seguro para devolver a los migrantes.

El bombardeo de dos misiles ocurrió la noche del martes en Al Daram, un centro de detención integrado por cinco hangares para unos 600 migrantes, en su mayoría eritreos y sudaneses, que intentan cruzar por mar hacia Europa a través de Libia para huir de conflictos armados en África y Medio Oriente.

El complejo se localiza en una zona industrial donde hay varios sitios militares controlados por el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) y es regularmente blanco de ataques aéreos por el Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés) comandado por el caudillo del este del país, Jalifa Haftar, quien encabeza desde el 4 de abril pasado una ofensiva para apoderarse de Trípoli.