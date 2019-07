La modelo señaló que ayudó a la intérprete de Mírala, mírala a esconder todos sus actos desde defecar y vomitar repetidamente, con miedo siempre a que muriera, y que la gente presente no se diera cuenta porque me daba mucha pena que la vieran perder el control así .

En su mensaje, Frida Sofía acepta que no actuó con cordura, en ocasiones el dolor me gana. Estoy trabajando en mí para no seguir repitiendo los patrones que hay en mi familia, y ahora me doy cuenta de que caí .

Señaló que no dejará que el dolor se apodere de ella , pues quiere vivir en constante amor, paz y felicidad . Por ello, es consciente de que no debe decir nada de su madre, quien hizo lo mejor que pudo con las cartas que se le dieron .

Excusó a La reina de corazones, pues lleva muchos años peleando con sus demonios, por lo que ya no se tomará las cosas “de forma personal; su sufrimiento es exactamente eso, la soledad en que ella vive y que al final aleja a todo mundo de su vida.

Todos tenemos la fantasía de una mamá amorosa, que te apoye de manera incondicional. Económicamente sí cumplió y se lo agradeceré eternamente. Me da coraje que se refiera a mí de esa manera, llegando al punto de hacerles ver que yo tengo un desorden mental y no que estoy tratando de superar el dolor que ella me ha causado.

Con una niñez rodeada de miedo por los Servicios de Protección a menores, Frida Sofía se dice hoy en día tranquila porque como hija hizo todo lo que pudo para ayudar a Alejandra, a quien la adicción siempre ganó y no ha podido combatir .

Por ello, concluye, no le desea mal a su mamá, aunque asegura que la distancia es lo mejor entre ambas, hasta que puedan sanar.