Tal vez no todos están de acuerdo con mi forma de actuar, lo podemos debatir, sé que no soy perfecta, pero creo que peleo por la verdad y la honestidad, para que miremos al país honestamente , prosiguió.

Si quieren hablar sobre aquello en que nosotros (y nuestro país) fuimos fundados, de nuestras canciones y nuestro himno, yo soy profundamente estadunidense , aseveró la jugadora, quien no entona el himno nacional, siguiendo el ejemplo del jugador de futbol americano Colin Kaepernick, en protesta contra la violencia policial hacia los negros.

Lyon. Me siento profundamente estadunidense , afirmó la delantera de la selección de Estados Unidos Megan Rapinoe ayer en Lyon, aludiendo a los ideales de su país, después de sus recientes declaraciones contra el presidente Donald Trump.

Somos de un país maravilloso, hay muchas cosas que no podría haber hecho fuera, pero eso no quiere decir que no tengamos que esforzarnos en ser mejores , añadió.

Creo que este país se fundó sobre muchos grandes ideales, pero también sobre la esclavitud. Tenemos que ser muy honestos sobre este tema y hablar abiertamente para que podamos reconciliarnos e ir hacia adelante , expresó.

La jugadora recientemente tomó posición contra Donald Trump al anunciar que no acudiría a la Casa Blanca en caso de ganar el Mundial, porque el mandatario no pelea por las mismas cosas que nosotras .

Rapinoe no participó en la victoria de semifinales ante Inglaterra debido a una lesión en los isquiotibiales.