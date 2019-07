Alondra Flores Soto

Jueves 4 de julio de 2019

Seguir corazonadas al dibujar con la inquietud desbordada del chamaco que ‘‘daba una guerra del demonio”, siempre libre, es lo que incita a Gilberto Aceves Navarro, relató el artista al presentar su exposición Hoy en el Museo de la Ciudad de México.

‘‘Tengo 87 años; ya no veo, me tiembla la voz cuando ha-blo, me tiemblan las manos. Piensan que tengo miedo, ¡no, no! Estoy viejito, eso es todo. Pero un viejito que piensa y puede decir a los muchachos qué hacer y que todavía puede coger los materiales de pintura”, afirmó en el patio del recinto que recibe su labor creativa de más de seis décadas.

Trabajar mucho ha sido su rutina desde joven y lo sigue haciendo; aunque le falla la vista, ahora crea cuadros más grandes y usa de todo: acrílico, pintura en aerosol como los grafiteros, espátulas, brochas, jergas, arroces y pastas, pero ya no lo dejan cocinar, se quejó en su encuentro con representantes de la prensa, al lado de su hijo Juan Aceves Navarro y el galerista Hilario Galguera.

Su paso lento, con bastón, contrasta con la voz fuerte, llena de recuerdos, anécdotas y bromas pero sobre todo la convicción en su quehacer, no sólo creativo sino de maestro de generaciones. ‘‘Siempre he sido capaz de reírme. Y de reírme de mí principalmente. No me creo, aunque siempre estoy haciendo lo posible por ser positivo, innovador, un explorador de índices mayores”.

Lienzos luminosos

Caminantes y migrantes, siluetas que se intuyen en los extensos y luminosos lienzos pueblan su obra más reciente, con colores brillantes y una exploración de técnicas. Son 60 piezas reunidas en la exposición Gilberto Aceves Navarro: Hoy, desde un autorretrato de 1951 hasta su ocupación en los días cercanos al presente que permiten un recorrido por su evolución en los lienzos.