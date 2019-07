Ello a fin de que se imponga sanción de cinco a ocho años de prisión a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados .

Con esa sanción de cinco a ocho años de prisión no van a tener la capacidad de pagar fianza, “aunque regresen lo robado no se les va a perdonar, porque hoy su transa es que avientan 100 facturas, se roban el dinero, los cachan, pero por una ‘te la pago y no entro a la cárcel’; y ahora, detectando una, vas para adentro”, precisó el legislador.

Se van a considerar las propuestas de los empresarios, pero se debe llegar a un punto medio entre ellos y los planteamientos de los senadores “para sacar adelante la reforma contra los factureros y empresas fantasma”, explicó.