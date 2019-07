César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de julio de 2019, p. 8

El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien lleva 18 años preso por delitos contra la salud y lavado de dinero, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para recuperar la libertad.

En una carta escrita a mano y que circuló en redes sociales, señaló que deposita su fe y esperanza en el mandatario federal, pues ha manifestado que se me otorgará la justicia que me ha sido negada por gobiernos anteriores y que no permitirá que permanezcan inocentes en la cárcel, como es mi caso .