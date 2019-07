Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de julio de 2019, p. 4

Amnistía Internacional (AI) documentó que desde 2018 el gobierno estadunidense lleva a cabo una campaña, ilegítima y discriminatoria, de intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos y México .

La oficina para las Américas de AI dio a conocer ayer el informe Salvar vidas no es delito: Hostigamiento jurídico de motivación política ejercido por Estados Unidos contra quienes defienden los derechos humanos de las personas migrantes, en el que reveló que los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y el de Justicia hacen cada vez más un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir a activistas, abogados, periodistas y personas voluntarias que prestan ayuda humanitaria de cuestionar –o simplemente documentar– las violaciones a garantías que cometen de forma sistemática las autoridades de ese país contra migrantes y solicitantes de asilo.

Para elaborar el reporte, AI entrevistó a 23 defensores que detallaron las restricciones de las que han sido objeto debido a sus actividades. Diez de ellos fueron incluidos en una lista de control de vigilancia del DHS como parte de una cuestionable investigación penal sobre tráfico de personas.

En el informe AI advirtió que en lo que va de año las autoridades estadunidenses han enjuiciado penalmente a nueve voluntarios de la organización No More Deaths (No Más Muertes) por prestar ayuda humanitaria a migrantes y solicitantes de asilo en la frontera de Arizona con México, donde miles de personas han perdido la vida en las dos décadas recientes.