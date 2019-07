Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Celebro que el presidente (Donald) Trump esté reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo para cumplir el compromiso de aplicar nuestras leyes y, sin violar derechos humanos, disminuir el flujo migratorio ; también, que haya dicho que se aleja la amenaza de imponer aranceles, porque no queremos la confrontación , aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, reiteró que quedan pendientes el combate a la inseguridad y la salud, y se mostró seguro de que con la Guardia Nacional (GN) y otras acciones en la materia vamos a poder disminuir la incidencia delictiva , al tiempo que anunció que el fin de semana inicia en Chiapas una gira por los 80 hospitales del sistema de atención a población abierta del Seguro Social.

Tras celebrar que el Senado aprobó la Ley de Austeridad, lo que le permite decidir el destino de los recursos que se obtengan de los ahorros, López Obrador informó que transfirió esa facultad a la Secretaría de Hacienda, con la cual evalúa los ingresos y el ejercicio del gasto para hacer una reprogramación.

De esta forma incorporará en el presupuesto de este año el inicio del programa La escuela es nuestra, mediante el cual entregará de manera directa los fondos para el mantenimiento de los planteles a las sociedades de padres de familia.

Destacó que el Senado aprobara la Ley de Extinción de Dominio, lo que permitirá el buen funcionamiento del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

En Palacio Nacional, el Presidente señaló que tras las declaraciones de Trump “se vaya internalizando el propósito de atender el fenómeno migratorio mediante la creación de empleos y con la cooperación para el desarrollo. Vamos siempre a buscar el diálogo, no queremos guerra de aranceles, ni guerra comercial… Me importa que no se afecte la economía y el bienestar de los mexicanos... Creo que a todos nos interesa que no tengamos pleitos con gobiernos extranjeros… Cuando sea insoportable, porque esté de por medio la dignidad, la soberanía, creo que todos los mexicanos vamos a cerrar filas… Pero no caer en ninguna provocación, ser prudente. Lo cortés no quita lo valiente”.