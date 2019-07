Otro pronóstico catastrofista marca fifí está resultando tan inexacto como el del desplome de la bolsa. Decían que por sus temperamentos iban a chocar Trump y AMLO, inevitablemente. A estas alturas estaríamos en tiempos de guerra al menos en el campo de batalla de Twitter. El escenario es distinto. López Obrador celebró el reconocimiento de Trump al esfuerzo de México en la crisis migratoria: Yo celebro que el presidente Trump esté reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo de cumplir el compromiso de aplicar nuestras leyes, sin violar derechos humanos, para disminuir el flujo migratorio (...) Que se aleja la amenaza de imponer aranceles lo celebro, porque no queremos la confrontación . El mandatario estadunidense elogió el lunes las acciones de López Obrador para detener los flujos de migrantes de Centroamérica. Ahora los aranceles están descartados porque el presidente está haciendo un gran trabajo , expresó. En el acuerdo hecho por los dos países, México se comprometió a reducir significativamente el número de migrantes que llegan a su frontera con Estados Unidos en un periodo de 45 días a partir del 7 de junio, con la amenaza de asestar un tarifazo. Pero el tema ya quedó fuera de consideración.

un cuando oficialmente el neoliberalismo ha muerto en México, su principal enclave, la Bolsa Mexicana de Valores, está generando ganancias impresionantes. En el primer semestre del año, el principal índice de la bolsa, el IPC, mostró un crecimiento de 2.2%, que equivale a alrededor de 213 mil millones de pesos. Ni la caída temporal de la bolsa, provocada por las declaraciones del senador Ricardo Monreal en el sentido de reglamentar las comisiones bancarias ni la cancelación del aeropuerto de Texcoco hicieron mella en la producción de utilidades de la fábrica de ricos. Tampoco las estimaciones sobre el insuficiente crecimiento de la economía. Diez de las 35 empresas que integran el índice lograron un crecimiento de doble dígito en su valor de mercado, de acuerdo con Expansión-CNN. De esas firmas destaca un grupo de siete, que logró incrementar su valor de mercado en más de 20%: Genoma Lab, Grupo Elektra, Grupo Mexico, OMA, GAP, Kimberly-Clark, Santander, Banorte, Gentera y José Cuervo. Si algunos de los machuchones que dirigen estas empresas fueran capaces de ir mas allá de su clasicismo, tendrían que reconocer que no les va nada mal en la 4T. Será que no se resignan a pagar impuestos.

Reservas

Este martes el Banco de México informó que las reservas internacionales del país reportaron un incremento de 266 millones de dólares, lo que ubicó el saldo en un monto de 178 mil 868 millones de dólares, su mayor nivel desde el 9 de octubre de 2015. En la semana de referencia, las reservas internacionales registraron un crecimiento acumulado de 4 mil 75 millones de dólares respecto del cierre de 2018, cuando se ubicaron en 174 mil 793 millones. Son buenas noticias, pero no olvidamos que deberían sumar las reservas más de 200 mil millones de dólares, si no hubieran ocurrido las subastas que organizó el ex gobernador Agustin Carstens, en un intento fallido (esa fue la narrativa) de detener el deslizamiento del peso.

Ombudsman social

Asunto: los médicos

La situación de los médicos en Veracruz es pésima. El día de hoy, después de cinco quincenas recibimos un pago de 5 mil 700 pesos. Es una burla total. Somos médicos que trabajamos para la Ssa; somos operativos. Se nos trata de tercera. Esto nos es justo.Estamos peor ahora. Nos bajan el salario 50%.

Médicos de la SSA en Veracruz

R: Tengo su buzón electrónico, tal vez autoridades quieran hacer contacto con ustedes.

Twiteratti

Voy rodando por Paseo de la Reforma y me encontré con la #MarchaFifí, sin demeritar la poca convocatoria. Sólo quiero saber ¿qué se siente poder marchar y protestar contra el gobierno y no ser reprimido por los granaderos? Eso, amigos, es parte de la 4T. De nada.

@ernestobrugada

