Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de julio de 2019, p. 19

El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó realizar mesas de negociación con los líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), con el objetivo de resolver las preocupaciones y quejas que ha expresado el sector por la decisión del gobierno federal de comenzar procesos de arbitraje contra las cláusulas de los contratos de servicio de transporte de gas natural con empresas privadas por medio del gasoducto sur Texas-Tuxpan y evitar juicios.

Las quejas del sector empresarial se deben a la decisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de iniciar dichos procesos luego de que el mandatario señaló en distintas conferencias de prensa que los contratos con las empresas que operan el ducto son abusivos , ya que se pretende cobrar más al Estado mexicano de lo que se hace en otros países.

Incluso, ayer, el Presidente volvió a referirse a dichos contratos como leoninos . En su conferencia de prensa dijo respetar la visión de la iniciativa privada que se ha inconformado, pero nosotros tenemos que cuidar el presupuesto. Entonces, se puede llegar a un acuerdo, se sigue la vía legal, pero al mismo tiempo yo he dado instrucciones al director de la Comisión Federal de Electricidad para que se dialogue .