El resultado (para México) no se explica porque los jóvenes no están trabajando, sino porque sus salarios son bajos. Parecen ser especialmente reducidos en una comparación regional , dijo al dar cuenta de que la metodología del BID, con cifras a 2015, subraya que un sueldo suficiente equivale al menos a un dólar con 95 centavos por hora.

Sin embargo, se enlistan factores. El tema sindical que se ha estancado en la defensa de los derechos laborales, la productividad, el sistema de seguridad social y los impuestos altos a personas que menos ganan.

“Creo que es una combinación de muchos factores, pero decir exactamente por qué el mercado laboral en México funciona sorprendentemente mal, un diagnóstico o una explicación completa, definitivamente yo no lo tengo (…) el mercado laboral no está funcionando bien. Es un hecho.”

En ese sentido, aseguró que con un mejor cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo se puede avanzar en cambiar esa tendencia, donde las contrariedades entre los indicadores de una economía como la mexicana y el reflejo en su capacidad para dar condiciones adecuadas a sus trabajadores hacen de México un caso atípico.

Sobre los programas de becas implementados por el gobierno bajo Jóvenes Construyendo el Futuro, consideró que son positivos y se debe reconocer que no existía algo similar. No obstante, el especialista difirió del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien frente a la baja en la creación de empleo formal ha dicho que la política social ha creado puestos laborales.

“Es otra categoría, no es empleo (…) Si muchos de esos jóvenes consiguen trabajos después, en ese caso habrá sido un buen programa, pero mientras sean becarios no son empleados”, subrayó Kaplan.