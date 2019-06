E

n 2019 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo pública la versión castellana del volumen La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018).

En intercambio de tuits, citados por Marco Antonio Mares ( El Economista, 19/3/19) consta que, al responsable de la Consar de la 4T, Abraham Vela Dib, el serio trabajo de la OIT le mereció apenas el siguiente fraseo que para Mares fue contundente, hasta severo y fulminante : en primer lugar aclaró que el documento es de investigación y, como ahí se indica, no representa la opinión de la OIT . Todavía más: quizá represente su opinión, pero no la del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni la mía. ¡Que quede claro! . Luego dice: parece que no puede imaginar las terribles consecuencias que hubiera tenido no llevar a cabo la reforma del SAR en 2005 (Sic!). Las (consecuencias) de regresar a un sistema de reparto serían catastróficas. La pérdida de confianza de los trabajadores ¡no se recuperaría nunca! Le recuerda: ¡Argentina regresó a su sistema de reparto! ¿Sabes cómo? ¡“Expropiando los ahorros de los trabajadores!

Y advierte: parece no darse cuenta de que, con las contribuciones actuales de 6.5 por ciento, no hay sistema de pensiones que aguante. Ya sea de beneficio definido de 1973 o el SAR de 1997. Y finalmente pregunta: ¿dónde quedaron las aportaciones tripartitas de la Ley-IMSS-1973? ¿Puentes, infraestructura, servicios de salud, escuelas? ¿O se las robaron?” Hoy , por lo menos, ¡están seguros y transparentados (Sic!) en cuentas de cada trabajador! Según Mares, Vela Dib también escribió: mucho cuidado con leer columnistas que no se informan y ven fantasmas donde no los hay . Preocupante –exclama el presidente de la Consar– el escaso grado de educación financiera de algunos columnistas.