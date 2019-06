Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 29 de junio de 2019, p. 14

En materia de agua, la administración anterior dejó una gran cantidad de obras inconclusas , señaló Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Hay cantidad de presas, canales y plantas de tratamiento que se dejaron sin terminar, arroja el inventario que lleva a cabo la Conagua, el cual a siete meses de la actual administración todavía no se ha podido concluir, dada la magnitud de los pendientes. Y es que en las visitas a comunidades se van encontrando nuevas obras inconclusas, por eso el diagnóstico sigue evolucionando. Todavía es la fecha que llegamos a algún sitio, y nos encontramos algo .

En la toma de protesta de la nueva dirigencia del Colegio de Ingenieros Ambientales (Cinam), la funcionaria dijo que han encontrado presas que no tienen salida de agua, canales que les falta un tramo, plantas de tratamiento a las que no llega el líquido y drenajes que no acaban en ningún lado .

Sostuvo que tan sólo para terminar las presas inconclusas se requieren más de 167 mil millones de pesos y es que construir una presa cuesta 20 mil millones de pesos .

Acotó que aunque la intención del presidente López Obrador era terminar lo antes posible todas las obras que no se completaron, la cantidad de recursos es alta por lo que se tendrá que ir de a poco.

Un planteamiento inicial que tenía el Presidente era concluir todo lo que había, y ante la gran cantidad de obras que se han encontrado inconclusas en el tema del agua, y en muchas otros temas, decidió dar prioridad, con base en criterios que tienen que ver con el número de usuarios, atención al tipo de población, está seleccionando las obras que se van a terminar .

Comentó que también se da el caso de plantas depuradoras que ya están hechas, y que no funcionan, por causas muy variadas, pero principalmente es el costo de la energía eléctrica .