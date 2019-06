Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 29 de junio de 2019, p. 7

El hecho de que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, tengan el mismo abogado (Javier Coello) no es un hecho ilegal, aunque sí podría ser inmoral, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pregunta expresa en la conferencia de prensa de ayer. Sin embargo, subrayó que un cambio en ese punto debe ser una decisión del funcionario.

Que no se ha podido detener (a Lozoya), que está prófugo, ya ese es otro asunto, pero sí, esto marca la diferencia, no hay impunidad tolerada. Y sí, le tengo confianza al fiscal general. Creo que es un hombre recto y que no va a proteger a grupos de intereses creados , dijo.

El mandatario respondió este viernes a diversas preguntas acerca de las políticas públicas implementadas y prometió, por ejemplo, que habrá avances graduales para mejorar las condiciones de los empleados del sector público. Luego se lanzó contra una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).