Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 29 de junio de 2019, p. 7

Mitla, Oax., El empresario Carlos Slim entra al quite con más de 8 mil millones de pesos para concluir la carretera que comunica a Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec. El empresario firmó hoy un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para construir el tramo Mitla-Tehuantepec en menos de 40 meses. El gobierno federal invertirá tres mil millones de pesos.

En entrevista, el presidente de Grupo Carso señaló que se requieren más proyectos de inversión como éstos porque los recursos del gobierno federal para obra pública están en el orden de 2.9 por ciento del PIB y nos quieren llevar al cinco y es insuficiente. Para que haya crecimiento y empleo se necesita cuando menos el equivalente a 25 por ciento del PIB y, si es más, mejor .

Evaluación de siete meses

Al pedirle un balance sobre los siete meses de la gestión de López Obrador, el empresario afirmó que le dejaron una situación difícil en muchos sentidos , como la inseguridad, pero también consideró que hay que olvidarse del crecimiento de 2019. “Si es punto cinco, punto siete o 1.1 es intrascendente. Lo importante es que haya una propuesta de proyectos para que el sector privado nacional e internacional participen. Si hay inversión, hay crecimiento; si no hay capital nuevo no hay actividad económica, no hay crecimiento del empleo.

El secretario de Hacienda lo dijo muy claro: si la IP invierte 20-22, y el gobierno, 5. Ya tienes 27 por ciento y significa crecimiento .