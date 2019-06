Lo he dicho antes y repito: preferimos tenerlos en el sur, es decir, de Tehuantepec hacia la frontera con Guatemala, porque ahí tenemos más posibilidades de cuidarlos.

A escala doméstica, aseguró que el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) está ocupadísimo , y le ha dicho que no hay nada irregular en los albergues, sino apoyo a migrantes, como el rescate de un grupo abandonado en un tráiler en Veracruz.

El mandatario aseguró que se privilegia el respeto a los derechos humanos y aseguró que el objetivo es ordenar el flujo migratorio y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con Estados Unidos, que no haya guerra comercial .

No habrá problema legal, estamos resolviendo que puedan ser contratados sin necesidad de mucho trámite en su situación laboral , prometió.

Uno de los acuerdos con ­Wa­shington fue la recepción de solicitantes de asilo para que esperen aquí respuesta a sus procesos. Para ellos, el mandatario dijo que se gestionan 40 mil empleos en la industria maquiladora, aun cuando al momento de recibirlos México no les dio permiso para trabajar.

Un reportero le planteó que al menos en Tijuana los migrantes están desprotegidos.

El mandatario respondió que así fue durante años pero ahora todo va a ser distinto .

Si bien la implementación de los planes llevará tiempo, añadió, se trabaja para destinar recursos para la atención a las personas en tránsito, y se coordinará el apoyo con grupos no gubernamentales, como la Iglesia católica, así como el soporte internacional.

El canciller Marcelo Ebrard, comentó, ya entregó una carta en la reunión de Japón, del G20, donde en la víspera se reunió con el presidente Trump. Sólo puedo decir que hay un gran respeto hacia el pueblo de México, hacia nuestro país en el mundo; en esto también hemos avanzado, se nos respeta más ahora en todo el mundo.

Sin embargo, puntualizó que la política exterior de su gobierno no será protagónica. No queremos ser candil de calle y oscuridad de la casa.

En cuanto a la inasistencia del comisionado del INM a una reunión programada el jueves con comisiones de la Cámara de Diputados, el Presidente dijo que el tema no le fue explicado en la sesión; sin embargo, apuntó: