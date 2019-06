Enrique Méndez, Fernando Camacho y Roberto Garduño

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró una cauda de acciones ilegales en el proceso de rehabilitación de las plantas de fertilizantes nitrogenados en Veracruz, que causaron una pérdida mínima de 212 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex).

La reactivación de la industria de fertilizantes, prevista en el Pacto por México –firmado por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática–, consideraba sustituir la importación de fertilizantes; no obstante, a los pocos meses de haberse incluido en la cartera de Pemex Holdings B.V. en julio de 2013, se incumplieron los objetivos y las metas de poner en operación la planta de fertilizantes nitrogenados, los costos se rebasaron de 195 millones de dólares a 443 millones, los tiempos se alargaron de 610 a 943 días calendario y a la fecha de esa auditoría (noviembre de 2017) no se habían generado utilidades para el Estado, por lo que el proyecto no era rentable . Incluso se pagó la rehabilitación de equipos sin justificar las causas del sobrecosto, señaló la instancia encargada de revisar las cuentas del gobierno.