os abogánsters tienen perfectamente trazado el caminito a seguir cuando el objetivo es evitar mayores consecuencias legales a su selecta clientela, aunque en ocasiones algunas molestias resulten inevitables. Son los protectores de los políticos y empresarios de siempre, y es ya tal el descaro en este cerrado circuito, que ahora el acusado (Lozoya) y el acusador (Gertz Manero) son representados por el mismo defensor (Coello Trejo). Todo en familia, como es normal.

La noticia llega de Palma de Mallorca: el juez central de instrucción uno de la Audiencia Nacional de España resolvió decretar la libertad bajo fianza al empresario Alonso Ancira Elizondo (cabeza visible de Altos Hornos de México), acusado en México de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República informó que las autoridades españolas le fijaron una garantía de un millón de euros al accionista principal de la empresa AHMSA.

Resolvió que Ancira debe comparecer cada dos días ante el juzgado o tribunal que conozca de la causa o en el domicilio que fije, y le prohibió salir del territorio español; le retiró los pasaportes (mexicano y estadunidense) y le ordenó facilitar un teléfono celular a fin de estar localizado. Lo anterior no significa, de ninguna manera, que la persona quede exonerada de los delitos de los que le acusa la Fiscalía General de México ( La Jornada, Gustavo Castillo).

Más allá del golpe original (órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya y Alonso Ancira Elizondo), la acción de la Fiscalía General de la República no ha sido mayormente efectiva, porque a estas alturas el ex director general de Petróleos Mexicanos se mantiene prófugo de la justicia; el mafioso empresario ha dejado la cárcel para seguir su proceso en libertad con todas las comodidades del caso; ninguno de los integrantes del consejo de administración de la ex paraestatal ha sido involucrado en el proceso, y Pemex no ha recuperado un solo centavo del atraco por Agronitrogenados. ¿Será que, como amigos y clientes a la vez, Gertz Manero y Coello Trejo se ayudan entre sí sólo para retroalimentar el espectáculo mediático sin llegar a ninguna parte, salvo la impunidad de los acusados?