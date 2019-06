A

un año del 1º de julio, cuando más de 30 millones de ciudadanos lo llevaron a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador conserva su base electoral, no obstante los duros problemas que ha enfrentado a lo largo de siete meses de gobierno. El sondeo de esta semana presentó tres preguntas: hace un año votaste por AMLO, ¿volverías a darle tu voto? Con dos opciones más: votaría por otro y no. El 88 por ciento de los participantes contestó que volvería a darle su voto.

Metodología

El sondeo se hizo a través de redes sociales con la participación de 25 mil 77 personas. En Twitter se registraron 22 mil 106 votos; en Facebook, 2 mil 518, y en El Foro México, 453. Algunas opiniones:

Twitter

Todas las veces que hubiera que votar por #AMLO yo habría votado por él. De siempre, me gustó mucho su proyecto. Pero más el combate a la corrupción/impunidad; equitativo reparto de riqueza, que los grandes empresarios paguen impuestos y que acabara el despilfarro y el fraude.

Martha Zamarripa @m_zamarripa

Yo también. Esperé sexenios. Y por primera vez en mi vida me siento satisfecha con el Presidente que tenemos. Un hombre honesto, que trabaja arduamente y que no llegó al poder para enriquecerse como los demás. Es un Presidente que apoyaré y a quien le exigiré resultados…

@annaazul

Mi voto sería ayer, hoy y mañana por AMLO; él ha derrotado la política de miedo del conservadurismo pripánico. Hoy con AMLO, México ya no está en esa inercia cero, hay un país en un constante movimiento democrático y productivo. Tenemos ya un real Presidente en Palacio Nacional.

@alfondiabolo

No sólo voté, cuidé urnas, me inscribí al INE como observadora y estuve hasta las 3 am que se terminó de contar; ese día me caí por baja de azúcar y seguí al pie del cañón, para cuando me dijeron que habíamos ganado, no lo creí, hasta que tomó protesta mi Presidente; fue hermoso.

@reginadelsol77

¡Por supuesto que sí! La confianza que depositamos en Andrés Manuel no fue espontánea, se la ganó a pulso. Además, no ha dejado de trabajar un solo día en llevar a cabo nuestro proyecto de nación. Los cambios no parecen perceptibles para algunos, pero serán contundentes. Ya verán.

@circe3433