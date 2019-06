Contra postura agachona de la OEA

el 26 al 28 de junio del año actual se llevó a cabo la 49 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Medellín, Colombia, en ésta se aprobó un resolutivo para integrar a un representante de Guaidó, Gustavo Tarre, a este devaluado organismo, por 19 votos a favor, ocho en contra, seis abstenciones, más el caso de Uruguay, que se retiró de la mesa en desaprobación a la imposición del personero de la oposición golpista en Venezuela.

México, fiel a su política exterior que dista mucho de la que predominaba en época de los gobiernos neoliberales de derecha, votó en contra de esta resolución que tiene como propósito la continuación de agredir y derrocar al gobierno legítimo de Venezuela, el cual no forma parte de este organismo por su posición servil a los intereses del gobierno de Estados Unidos y las derechistas oligarquías locales que persisten en derrocar a la revolución bolivariana que resiste los embates de las sanciones económicas del imperio estadunidense.

De forma paralela, gobiernos de los países conscientes de que el rol que juega la OEA no es el correcto, porque no acepta y tampoco defiende a los gobiernos emanados del pueblo, fruto de la democracia participativa y que no está del lado de los intereses de naciones de la comunidad latinoamericana, pueden en el corto plazo abandonar este organismo agachón y perverso que aprueba y no reclama las injerencias del comando sur, cuña del imperialismo que amenaza la región y formar un organismo nuevo representado por gobiernos progresistas apoyados por las bases de las organizaciones sociales y de los pueblos.

Luis Langarica Arreola

Aclara corresponsal: Tlalnepantla, no Naucalpan

En la nota Policías del Edomex participaron en el retén ilegal , publicada en La Jornada de ayer, en la sección Estados, se adjudicó el contenido de la misma a agentes municipales de Naucalpan y a la alcaldesa Patricia Durán Reveles, cuando la información corresponde al ayuntamiento de Tlalnepantla. Ofrezco una disculpara las autoridades de Naucalpan y a los lectores.

Silvia Chávez González, corresponsal

Precisiones a texto de Julia Le Duc

Ante la publicación de un texto de su corresponsal en Matamoros, Tamaulipas, en la página 7 de la edición de ayer, me permito precisar lo siguiente:

Miente Julia Le Duc cuando asegura que tengo una hermana de nombre Ana Jiménez, a quien supuestamente Julia Le Duc le publicó una nota acusada por hostigar maestros. Los únicos hermanos que tengo con mi apellido se llaman César Felipe, Nora de los Ángeles, Salvador y Alberto Ángel. Si ella, que dice ser una gran periodista investigadora, sabe de Ana, que me la presente para fundirme en un fraternal abrazo ante ese descubrimiento familiar.

Miente Julia Le Duc porque en el cuarto párrafo de su falso escrito asegura que mi supuesta hermana Ana era directora del Centro Universitario del Noreste . Y recalco: no tengo hermana con ese nombre y menos que haya ocupado ese cargo.

Miente Julia Le Duc porque nunca en la nota de Hora Cero se asegura que recibió entre 500 y 2 mil dólares de la agencia Associated Press por una foto que no es de su autoría, sino de Rossy Morales, su ex colaboradora en un programa de radio y a quien sospechosamente despidió en vivo y en directo cuando se descubrió la verdad.