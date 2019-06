El ex primer ministro belga y eurodiputado liberal Guy Verhofstadt, referente de la Eurocámara sobre el Brexit, lo acusó ayer de difundir desinformación sobre la salida británica de la Unión Europea en un artículo publicado por el diario The Guardian.

Las contraverdades

Entre las contraverdades de Johnson, Verhofstadt citó el mito según el cual el Reino Unido puede reducir a pedazos el Tratado de Retirada, negarse a pagar sus compromisos financieros con la UE y empezar a negociar acuerdos de libre comercio .

Johnson, quien dimitió del gobierno en julio de 2018 por su desacuerdo con la estrategia de la primera ministra Theresa May, prepara un presupuesto de emergencia que incluye agresivos recortes tributarios, una revisión del impuesto de timbres y un retraso de las medidas regulatorias si no hay acuerdo por el Brexit, informó el diario británico The Times.

El presupuesto, que generalmente se presenta en octubre probablemente se adelante a septiembre, dijo el periódico.