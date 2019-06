En una carta explicaron que el 10 de junio firmaron el convenio de concertación de acciones con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, referente al anexo 13-A Erogaciones para la igualdad de género , y a su vez se expidieron las facturas correspondientes sobre los recursos asignados; pero a la fecha no se ha hecho la transferencia.

Llevamos seis meses operando sin recursos; primero se decía que nos iban a quitar el recurso; después que no. Ahora está por finalizar junio y no hay nada. Y aún así seguimos dando la atención integral y un techo seguro para las víctimas , expuso Rogelia González Luis, representante del Mujeres 8 de Marzo, organización civil oaxaqueña.

La activista y defensora explicó que la necesidad colectiva es que los recursos lleguen, porque ya se firmó el acuerdo nacional; no obstante, no se ve el apoyo que deberían otorgar las institucio-nes para que los 72 refugios no sigan padeciendo.