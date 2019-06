La agresión más reciente ocurrió contra una bebé de tres meses, que resultó herida de bala por sujetos que acribillaron a su padre en Cajeme, al sur de Sonora. Ambos fueron trasladados en un vehículo particular al Hospital General, donde Antonio, de 30 años, falleció más tarde, pero la menor sobrevivió, aun cuando sus lesiones son de gravedad.

En la puerta del inmueble colocaron una corona con el mensaje Cajeme está de luto , y reclamaron al alcalde, Sergio Pablo Mariscal, no estar presente en el municipio, por viajar a Phoenix, Arizona, para inaugurar un restaurante de mariscos. Ahí mismo, los inconformes soltaron globos blancos con helio mientras coreaban: Queremos paz .

Damián García, chofer de la plataforma Uber, señaló que el asesinato de un niño de 4 años en la colonia Las misiones, indignó a los cajemenses, por lo que se organizaron para marchar y exigir un alto a la ola de violencia.

No es que los demás no importen, pero que la violencia alcance a niños toca fibras muy sensibles, por eso salimos a las calles a exigir a las autoridades no minimizar el tema , subrayó uno de los organizadores de la manifestación.

En este contexto, David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública del estado, nombró al comandante Néstor Manuel Plascencia Zúñiga director Operativo de la Policía Estatal de Seguridad Pública, en relevo de José Antonio Flores Vázquez, quien se integra al área de investigación de la Fiscalía General de Justicia.

Asimismo, nombró a Rubén Campos Padilla coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; Ómar Gómez Ruiz será coordinador general del Centro de Control, Cómputo, Coordinación, Comunicación e Inteligencia (C5I).