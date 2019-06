Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 29 de junio de 2019, p. 23

Coyuca De Benítez, Gro., Organizaciones conmemoraron este viernes la matanza de 17 campesinos cometida hace 24 años en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, y exigieron crear una fiscalía especializada para esclarecer ese hecho, así como otros crímenes contra luchadores sociales que no han sido resueltos, entre ellos los de Luis Olivares, Raymundo Velázquez, Armando Chavarría y Rocío Mesino.

Temprano, integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) marcharon desde el vado, donde la mañana del 28 de junio de 1995 la policía estatal motorizada acribilló a miembros de esa organización que viajaban a Chilpancingo en un camión de redilas para participar en una manifestación en demanda de precios justos para productos del campo y entrega de fertilizante.

Hilario Mesino, dirigente fundador de la OCSS, expresó que pedirán al presidente Andrés Manuel López Obrador retomar el caso y castigar a quienes resulten culpables de ese crimen de lesa humanidad, cometido durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, quien terminó pidiendo licencia una vez que en un video se demostró que los policías dispararon a la gente que iba desarmada.

El fundador de la OCSS consideró que la llegada de López Obrador al gobierno de la República tranquiliza los ánimos de organizaciones sociales, aunque advirtió que se mantienen latentes las condiciones para un levantamiento social.

Enfatizó que los opositores a López Obrador no tienen vergüenza al criticarlo, pues en su momento no hicieron nada y en seis meses no se puede solucionar el daño que hicieron al país en más de 70 años, como las tragedias ocasionadas en Acteal, Chiapas, y en Guerrero con los casos Aguas Blancas, El Charco, e Iguala con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Marchan en memoria de los 17 caídos

Al concluir la caminata se realizó un acto cívico en el monumento dedicado a los 17 campesinos asesinados. Los oradores exigieron al gobierno federal castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre.

“El autor intelectual de esta masacre es el Estado mexicano. Así pasen los años vamos a mantener la exigencia de justicia, democracia y libertad por la que cayeron nuestros compañeros. “Jamás vamos a callar, jamás vamos a olvidar, exigimos justicia!", corearon.

Se hizo un pase de lista para recordar a los campesinos caídos: Gregorio Analco, Fabián Gallardo, José Rebolledo, Florente Rafael Ventura, Amado Sánchez, Climaco Martínez, Paz Hernández, Victorio Flores, Daniel López, Heliodoro López, Francisco Rogel, Simplicio Martínez, Mario Pineda, Tomás Porfirio, Anacleto Ahuehueteco, Efraín Vargas y Francisco Blanco.