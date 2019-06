Con el barro, te tardas el doble de tiempo en ir del punto a al punto b, no te puedes sentar... es agotador , dice a Afp, disfrutando este año del sol con una camisa de flores ligeramente abierta.

Organizado cada año en la lluviosa región inglesa de Somerset, Glasto acoge desde 1970 a decenas de miles de fans que no tienen miedo a recorrer durante cinco días, con barro hasta las rodillas, 350 hectáreas de campos, transformadas en escenarios al aire libre, .

La relativa sequedad del suelo este año tiene un vínculo con la ola de calor que sacude actualmente Europa y, por tanto, con el cambio climático, asegura a Afp Nicky Maxey, portavoz del Servicio Meteorológico británico.

Según afirma, estas temperaturas calurosas provienen del sur de Europa : hasta 30 grados el viernes, frente a una media de 19 grados en junio en la región.

En opinión de Ronan McNern, portavoz de Extinction Rebellion, movimiento de revuelta contra la inacción ante el calentamiento global, la ausencia de barro demuestra que el ritmo de las estaciones está trastornado , lo cual resulta preocupante, señala.

Pero aun sin lluvia ni fango, muchos festivaleros siguen calzando las famosas botas wellies, como las llaman los ingleses, que no se usan sólo debido a la meteorología, dice Leona Vaughan, actriz de 24 años.

Son muy cómodas y constituyen un modo de reconocerse, afirma, explicando que forman parte de un código como maquillarse los ojos con purpurina.

¡Es el Glastonbury chic! , bromea Anne Price, de 25 años, que vino por primera vez al festival con 15 amigos de Londres y Oxford, todos con sus inevitables botas para protegerse del agua.

Aunque hace calor, y casi me gustaría usar sandalias, nunca se sabe lo que vas a encontrarte en un festival. Incluso cuando el sol brilla, los campos pueden estar mojados , asegura Shalini Rawlley, de 32 años, que lleva un vestido multicolor con lentejuelas y orejas de gato.