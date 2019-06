Alejandro Alegría

Sábado 29 de junio de 2019

Un año después de que Andrés Manuel López Obrador arrasó en las elecciones presidenciales –y a siete meses de haber asumido como mandatario de México–, la relación con el sector privado del país aún se sigue reconfigurando, pero en ese proceso los fantasmas del populismo –que le fueron imputados en 2006– se han disipado, consideró el politólogo Mauro Jarquín Ramírez, quien subrayó que el acuerdo de inversión pactado busca acabar con la incertidumbre.

La victoria del tabasqueño 12 meses atrás (https://bit.ly/2NgjvGC) supuso cambios, incluida la relación con la iniciativa privada, que en opinión del colaborador de La Jornada no mantiene cierta estabilidad necesariamente mediática, pero sí se ha fundado a partir de una serie de entendimientos que han ido tomando forma poco a poco .

El especialista en el estudio de grupos empresariales explicó que existe división de opiniones entre la cúpula industrial respecto de la política económica del gobierno de López Obrador, aunque cada vez hay más concertación. Pero también existen discrepancias entre los empresarios sobre el proceso político de la democracia y la ingeniería institucional del gobierno actual.

Señaló que hay molestia de algunos empresarios sobre ese último punto, porque ellos consideran que existe un desmantelamiento del andamiaje institucional liberal que durante años ellos ayudaron a conformar .

Sin embargo, dijo, “pareciera que esos fantasmas de la ‘política económica populista’, es decir, una política económica expansiva y proteccionista, se han disipado, han dejado de estar en el ideario cotidiano”.

Recordó que la noción de un gobierno que derrocha y no cuida las finanzas, que no pugna por la estabilidad macroeconómica, que era señalado de peligro para México en los espots del Consejo de la Comunicación en 2006, ya no existe .

En su lugar hemos encontrado un gobierno que bajo el manto de la lucha contra la corrupción ha apostado por la austeridad .

Indicó que la austeridad que se planteó para disminuir las condiciones elitistas de la burocracia, con el paso del tiempo, se ha mostrado como un paquete económico de disminución del gasto público, que no necesariamente es lo mismo.