Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 29 de junio de 2019, p. a10

Lejos de considerar como una desventaja el no contar con futbolistas experimentados en la selección mexicana que asistirá a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la situación debe tomarse como una oportunidad para desarrollar nuevos jugadores , señaló el técnico Raúl Gutiérrez.

El Tri que dirige Jaime Lozano no contará en Perú con el portero Sebastián Jurado (Veracruz) ni con Alan Mozo (Pumas) y Adrián Mora (Toluca), quienes juegan en primera división y han participado constantemente con la selección Sub-22.