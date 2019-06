El máximo valor reside en su naturaleza: la libertad.

Está hecho a partir de bocetos, maquetas, ideas en embrión y desarrolla-do en conjunción de ciencia, arte,artesanado.

‘‘Quise hacer algo sencillo, diferente”, explica Norah Jones.

Thomas Bartlett, Emily Fiskio, Jeff Tweedy, Sarah Oda, Brian Blade, Christopher Thomas.

Anote, señor juez. Ellos son culpables. Se les acusa del delito del deleite. Son los responsables de la trama entera de este crimen perfecto: un disco de belleza sorprendente. Un atraco a la razón a plena luz del día. Su complicidad con ella, la peor de todas, Norah Jones, es flagrante. Juntos merecen la pena máxima: el aplauso unánime por brindarnos felicidad.

El corte inicial, My heart is full, es un agasajo de beats, contracantos, sonidos electrónicos, invenciones en jolgorio coronadas por la voz sedosa de Norah Jones.

Su voz de flor de loto.

Otro secreto denuncia la contundente maestría de este disco: su alma está preñada de gospel. Su corazón se tiende en calma con la liviandad y hondura simultáneas del spiritual.

Todo eso de manera cuasi callada, quieta, sin aspavientos.

Su voz de viento.

Esta trouppe valiente de músicos se puso a hacer música por el puro placer de hacerla, sin voltear a la taquilla, caso omiso al sonido de la caja registradora, sin presiones de los productores. El placer se transparenta todo el tiempo en que escuchamos Begin again una y mil veces, again and again.

Porque su voz está bañada en agüita tibia.

La música de Norah Jones siempre sorprende, entusiasma, anima.

Ella al piano, alternado con órgano, suele sonreír, meditar, cerrar los ojos mientras canta.

Suelen colocar sus discos en la sección de jazz pero en realidad lo suyo es lo diferente, siempre diferente, como ahora, cuyos logros la colocan a la par de los grandes innovadores de la música que ya no necesita llamarse jazz y amerita nombrarse obra de arte.

Estoy pensando en los creadores excéntricos por anticonvencionales que nutren el arsenal con el que Manfred Eicher estructura el mundo desde su disquera ECM:

La hondura de pensamiento de Thomas Stanko, el filo acerino de las melodías de Jan Garbarek, el poder orquestador de Carla Bley, la densidad armónica de Eberhard Weber, la liviana profundidad de Bobo Stenson, el encanto sonoro de Egberto Gismonti…

Todo eso está en la médula del track séptimo del disco que hoy recomendamos con fervor.

Hay momentos donde el piano de Norah Jones nos lleva directo a Debussy mientras el coro de alientos metal, una legión lejana en una aurora de intensidades en tonos níveos, nos pone a levitar.

Las siete viñetas que conforman Begin again, el nuevo disco de Norah Jones, nos ubican al inicio del camino, de acuerdo con la enseñanza budista de Matthieu Ricard, nos conducen al gozo, al jolgorio, al desparpajo.

A la felicidad.

[email protected]