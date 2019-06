Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Sábado 29 de junio de 2019, p. 2

Los gobiernos conocen el poder del arte y la cultura, por eso reducen los presupuestos y de esa manera no tienen que enfrentar sociedades críticas, considera el escritor y activista Koulsy Lamko, nacido en Chad en 1959.

El dramaturgo participó el jueves en la inauguración del segundo Foro Internacional de Megaciudades, en el que se abordan temas como feminicidios, violencia, límites territoriales y sociales durante cuatro jornadas en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, que hoy concluye.

Koulsy Lamko vive en México desde hace 16 años. Antes de llegar al país estuvo en Ruanda, donde trabajó con sobrevivientes del genocidio, tiempo en el que dejó su trabajo de escritor y, sin embargo, ‘‘fueron los años en los que pienso que he dado un sentido a mi vida; fueron años de angustia, no sabía si entrarían en la noche a mi casa y me matarían, pero al mismo tiempo la fuerza de las cosas que estábamos haciendo en común: mujeres tocando tambores cuando estaba prohibido para ellas y ahora dan conciertos en Nueva York o un huérfano que participó como actor en una serie de televisión y que ahora tiene un cibercafé.

‘‘Eso es algo que no se puede cuantificar pero ese tiempo rindió frutos”, sostiene en entrevista el autor de Nosotros, los otros, los alucinados en el azul NO somos Africanistas. Lamko no vende sus libros, los regala. ‘‘Los imprimo cuando tengo dinero y los regalo, porque creo que la cultura no debe venderse.”

Llegó a México en abril de 2003 para dedicarse de nuevo a la escritura. ‘‘Las cosas no eran como ahora. Había todavía alegría y a veces las tardes de los viernes estaba con mis alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se quedaban hasta las 2 o 3 de la madrugada conmigo, compartien-do, leyendo a veces poesía o to-cando, pero ahora no es posi-ble, cada uno se va corriendo.”

Sin embargo, lo que se está viviendo aquí ‘‘no es específico de México: creo que las contradicciones del sistema capitalista nos llevaron a un estado en el cual el caos es generalizado. Los asesinatos de mujeres, los feminicidios, por ejemplo, pasan también en Congo, se violan mujeres, ya no se tiene respeto a la fuente de vida, y también ocurre en el norte de Nigeria, y en países desarrollados como Francia, donde ahora cada dos días se asesina a una mujer. Se trata de un caos sistémico, provocado’’.

–En todo este caos, ¿qué papel juega el arte. Sirve de algo, no sirve, soñamos?

–Hace 20 años hice una obra que se llama Cuerpos y voces, palabras, risomas, y tenía el dilema al final de tirar el texto para decir que el arte no sirve para nada o guardarlos para decir que sí puede servir de algo. Decidí guardar los textos y creo que sí: el arte en este caos puede servir de sepultura simbólica de los que van así, de los que son llevados para morir o matar.