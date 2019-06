a Constitución de la Ciudad de México fue resultado de un trabajo colectivo que merece ser estudiado por académicos y conocido por los capitalinos. Fue redactada por una Asamblea Constituyente heterogénea, integrada por diputados diferentes, electos unos y otros designados, con representación de todos los partidos del espectro político, con una extraña y poco equitativa conformación: el más votado, Morena, no tuvo el mayor número de asientos; a su lado se rencontraron, sin olvidar sus alianzas, los veteranos PRI y PAN; el PRD, en plena descomposición, y hasta los casi insignificantes PES y PVEM.

Los avances fueron notables, como el derecho humano al agua y la prohibición de privatizarla; se consagraron derechos para integrantes de los grupos de atención prioritaria, la educación se definió como un derecho para todos y se le consideró como un bien público, se reconoció a la comunidad escolar como base del sistema educativo, más allá de las burocracias que tradicionalmente lo manejaron.

En cuanto al Poder Judicial, se dio un paso adelante al considerar que la esencia de la labor de este poder, su deber primordial, es impartir justicia, no administrar bienes ni dirigir burocracias. Lo propio de él, la parte de la soberanía popular que le corresponde, es la de dictar sentencias, interpretar la ley, resolver casos y conflictos en forma individualizada y sólo ocasionalmente, ante lagunas evidentes de la legislación, dictar resoluciones de aplicación general. Por eso, al presidente del tribunal, que debe ser uno de los integrantes de la magistratura, igual y no superior a sus colegas, se le quitó la carga política de administrar el dinero y los bienes del tribunal y la de disponer de los cargos y nombramientos de jueces. Por eso la duración en el cargo se redujo a un año y no presidiría ya el Consejo de la Judicatura; con esto el Poder Judicial quedaría libre de las tentaciones que acumular mucho poder en una sola persona pueden significar.

Esa definición fue un paso para recuperar confianza en el Poder Judicial y una forma de prevenir abusos y corruptelas que se dieron en el pasado. Lamentablemente la Suprema Corte, quizá curándose en salud, acaba de declarar como anticonstitucionales estas disposiciones. La resolución del máximo tribunal del país constituye un paso atrás y un titubeo en la Cuarta Transformación.

La Constitución de la ciudad en este punto fue un gran paso adelante, una señal hacia un rumbo mejor. Lástima. Lastima la determinación de los señores ministros de la Corte.

