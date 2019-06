El ex egresado del ITAM sostuvo que en el modelo posneoliberal el Estado es capaz de generar valor y el gobierno debe asumir la responsabilidad de crear las condiciones para un mayor crecimiento económico. No nos quedamos con la meta simple de que sólo le corresponde mantener finanzas públicas sanas, porque la economía se nos está muriendo.

Así se dirimió el PND. La escena fue previsible desde la víspera, cuando la Mesa Directiva anunció que el documento puesto a consideración –y que no admitía cambios– consistía en el resumen ejecutivo, que fue el primero que envió Presidencia con la finalidad de cumplir con el límite constitucional. No obstante, días después, remitió el ampliado. Ante tal circunstancia, desde hace unos días imperó la duda en torno a cuál sería el documento que se revisaría.

La réplica del lado priísta provino de Enrique Ochoa Reza, quien declaró que lamentablemente, mientras la discusión del parlamento abierto fue sobre el anexo, que tenía metas interesantes, al llegar a la sesión nos encontramos con la sorpresa de que el documento a discutir no es el que se analizó en comisiones, sino el panfleto de 60 hojas. La discusión interesante no se tomó en cuenta. Qué desilusión, qué falta de profesionalismo, que no se haya tomado en cuenta el trabajo en las comisiones y que la decisión sea aprobar 60 cuartillas de propaganda.

Su compañero de bancada, el ex subsecretario de Egresos de Hacienda –en el sexenio de Enrique Peña Nieto–, sacó la experiencia que le dio ser el repartidor de los recursos cada fin de año, y cuyo propósito fue el mantener el statu quo:

“Este documento no contempla proyecciones de por lo menos 20 años ni tampoco establece con-sideraciones de largo plazo respecto de la política nacional de fomento económico. Este texto no incluye el compromiso que México adquirió para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones que adoptamos a través de la agenda 2030 de la ONU… si no aceptamos la realidad y que la situación económica se agravaaún más, no podremos ajustar el rumbo y lamentaremos las consecuencias de no propiciar las oportunidades de desarrollo para las familias mexicanas.”