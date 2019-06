Desde entonces, Hora Cero ha dedicado varias columnas de las llamadas Caja de Pandora, sin firma, a denostar desde mi apellido, del que hace una mala traducción, hasta mi trabajo en los diferentes medios de comunicación en los que colaboro: https://horacerotam.com/columnas/ del-mundial-y-cosas-peores/ ; https://www.horaceronl.com/ columnas/la-verdad-sobre-las-mentiras/ ; https://horacerotam.com/columnas/la-silla-embrujada/ ; https://horacerotam.com/columnas/ frankenstein-central-tv/ . Ahora, con la cobertura del fenómeno migratorio, dado que Hora Cero no tiene corresponsal en Matamoros, no publicó nota ni fotos propias de la tragedia de Óscar Martínez y Valeria.

En esa ocasión, Héctor Hugo acudió a la dirección editorial de Contacto para pedir que no se publicara la nota contra su hermana, como me lo refirió el propio José Canales.

esmiento categóricamente la versión difundida en una nota del periódico digital Hora Cero, firmada por su director, Héctor Hugo Jiménez, en el sentido de que la fotografía de Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria, migrantes salvadoreños ahogados en el río Bravo, no es de mi autoría.

▲ La periodista Julia Antonieta Le Duc. Foto Ap

Héctor Hugo Jiménez desempolva añejos rencores al asegurar que no estuve en la escena y hostigar e intrigar en redes sociales contra mis colaboradores, como la misma Rossy Morales, cuando ella misma, en video, aclaró que cada una de nosotras tomó sus propias fotografías.

Hora Cero me acusa además de haber recibido entre 500 y 2 mil dólares de la agencia Ap en pago por la foto. Desmiento lo anterior y aclaro que no he recibido hasta este día ningún pago por la imagen y el material que les hice llegar, con consentimiento de La Jornada.

* Corresponsal de La Jornada en Matamoros, Tamaulipas, desde 2005