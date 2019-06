L

a realidad no es real si no comunica. El sentimiento de irrealidad que de pronto, ocasionalmente, experimenta alguien normal, de ello habla.

‘‘No estoy seguro de estar lo suficientemente comunicado con la realidad, ni conmigo, como para no hacer caso de los signos de ansiedad que ahora me perturban. Hay algo irreal en mí que no me deja, del todo, ser”, se dice quien se interna, acaso es internado, en un estado de incomprensión –confuso– de lo real.

Zonas de ausencia del lenguaje pueden denominarse esos agujeros, tales extrañamientos, y avisos de que lo que vivimos pudiendo no ser del todo irreal, tampoco es completamente real.

Todo vacío exige ser llenado. El vacío de lenguaje pide naturalmente ser llenado con lenguaje. ¿Y si lenguaje no hay? Entonces, con uno que de imaginario puede, debe, pasar a imaginado. Así el de la poesía y el arte, tal el lenguaje que trasciende al lenguaje.

¿Y cuál el lenguaje de este último? El de la imaginación, pues ¿de qué modo sino mediante imágenes es que este lenguaje se comunica, es comunicado? El que imagina piensa de otro modo, reinventa el lenguaje, la comunicación. Y aprende y deja, hace ver –en un proceso en el que, de no concluirse, solamente incurre– ese en efecto pensar.