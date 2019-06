D

e acuerdo con información del presidente López Obrador, la estrategia gubernamental de combate al huachicoleo ha permitido que en unos cuantos meses el robo de combustible registre una caída mayor a 80 por ciento, con respecto a los niveles observados al cierre de la administración peñanietista, comenzando con el directamente sustraído de las propias instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Cierto es que en un comienzo dicha estrategia provocó desbasto de combustible en algunas zonas de la República –especialmente en aquellas en las que los huachicoleros habían sentado sus reales–, pero el problema se corrigió en alrededor de dos semanas.

El robo de combustible creció de forma exponencial en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, hasta llegar a representar pérdidas anuales por alrededor de 60 mil millones de pesos. Como en tantos otros problemas nacionales, los tres tristes ex presidentes no dieron una en materia de combate al huachicoleo, aunque no pocos creen que en realidad dicha práctica era parte de los jugosos negocios que hacían a costillas de la nación.

Será el sereno, pero el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) levantó una encuesta sobre el particular, fechada el presente mes, y entre sus resultados destacan los siguientes:

Cuarenta y siete por ciento de las menciones se refiere a Puebla como el estado de la República donde existe robo de combustibles; 44 por ciento cita a Guanajuato, 38 alude a la Ciudad de México, 32 señala al estado de Veracruz, 29 a Jalisco, 27 a Hidalgo, 24 a Michoacán y 10 a Tamaulipas, entre las principales.

Por otra parte, 79.1 por ciento de los encuestados cree que los dueños de gasolineras están involucrados con los grupos que realizan el robo de combustible, 10.1 por ciento no lo cree, y 10.8 por ciento no sabe. Entre las principales razones por las que los encuestados creen que los dueños venden combustible robado, destacan: corrupción (34.1 por ciento del total), porque es más económico (22.7), porque lo permiten las autoridades (16.3), por estar coludidos (14.1), porque son obligados (5.6), porque no saben que es robado (3.1) y el resto no responde.