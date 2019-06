El choque de posiciones forma parte de una realidad política vigente: el presidente de México tiene un poder político tan amplio que, en términos reales, va haciendo lo que cree necesario ante el cuadro de desastre que heredó, bajo la consideración, ya expresada en ocasiones anteriores, de que la justicia está por encima de las leyes. Es decir, en la realidad verdadera de nuestro país, el mencionado Plan Nacional de Desarrollo, que debe regir a lo largo del sexenio andresino, forma parte del conjunto de normas que no fueron respetadas en sexenios anteriores, sino constante e impunemente violadas y, ante eso, lo que es llamado la Cuarta Transformación no asigna mayores cuotas de cuidado o precisión a documentos que, siendo muy importantes en la letra constitucional, guías obligatorias de acción para los gobernantes si estos hicieran caso de las leyes, han sido desdeñados o francamente violentados por los ocupantes de Los Pinos.

stá sobre la mesa otro de esos debates que tienen como punto de referencia el apego a una legalidad muy poco cumplida en el pasado. Voces empresariales y de oposición partidista a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se han manifestado en contra del texto y los alcances del Plan Nacional de Desarrollo que ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados. Consideran que es un documento superficial, demagógico, que no cuenta con una verdadera visión estratégica.

Es imposible desligar este acuerdo de los similares que históricamente firmaron administraciones priístas y panistas para dar respiro a empresas paraestatales, así que será imprescindible revisar los documentos para enterarse de las ventajas obtenidas por esos bancos que en ninguna parte del mundo se mueven por propósitos altruistas, sino por la búsqueda de la máxima ganancia para sus capitales.

La realidad ha doblado el inicial rechazo de Claudia Sheinbaum a que la Guardia Nacional actúe en la Ciudad de México. Con índices muy preocupantes de crecimiento de la criminalidad y con episodios específicos, relacionados con jóvenes, que han generado desde desasosiego hasta franca protesta, la jefa del Gobierno capitalino ha aceptado la decisión del presidente López Obrador de que calles de ciertas alcaldías chilangas sean patrulladas por los elementos de predominancia militar que ahora actúan con uniforme novedoso.

Asumir la necesidad de una fuerza federal es una forma de aceptar que las capacidades locales no han sido suficientes para enfrentar el furor delictivo reciente. No hay un demérito en reconocer tal precariedad local, pues así sucede en todos los estados del país, donde los gobernadores no sólo reconocen su derrota ante los embates del crimen organizado (y, también, del desorganizado), sino que abiertamente exigen a las instancias federales que se hagan cargo casi absoluto del correspondiente caos regional.

