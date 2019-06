E

n vísperas de cumplirse el primer aniversario del 1º de julio, cuando los electores decidieron su voto en favor del candidato de la izquierda, más de una veintena de bancos locales y extranjeros otorgaron a Pemex un préstamo sindicado por 8 mil millones de dólares para renovar líneas de crédito y refinanciar pasivos. Ojo: no es nueva deuda, los recursos se utilizarán para pagar la que dejó el prianismo. Participaron 23 bancos nacionales y extranjeros, entre ellos 14 de los 20 más grandes del mundo. Es la operación de este tipo más importante en la historia de México. En suma, nos tienen confianza , dijo el presidente López Obrador en Twitter. Agregó que ello servirá para fortalecer a Pemex durante todo el sexenio . La petrolera, bajo el acecho de las agencias calificadoras por su deuda financiera de 106 mil 500 millones de dólares, había anunciado en febrero la operación. Otra buena noticia es que superado el descalabro de mayo, en junio la producción tiende a estabilizarse. Pemex ha dicho que no aumentará el endeudamiento neto entre 2019 y 2022 y que irá incrementando la producción de hidrocarburos desde este año y hacia adelante con el desarrollo de varios campos. Obviamente, no son buenas noticias para las refinerías de Estados Unidos.

Trump y su aliado Putin