Afp, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 28 de junio de 2019, p. 31

Teherán. El presidente Donald Trump se equivoca al declarar que la guerra entre Estados Unidos e Irán duraría poco tiempo, afirmó el canciller iraní, Mohammad Yavad Zarif. Horas después a su llegada a Japón, el magnate dijo hoy que no hay prisa para resolver las tensiones con la república islámica. Tenemos mucho tiempo. No hay prisa. No hay ninguna presión de tiempo , añadió en Osaka, donde hoy participa en la cumbre del Grupo de los 20.

Una “‘guerra corta’ con Irán es una ilusión”, tuiteó Zarif un día después de que Donald Trump explicó que no buscaba una guerra con el régimen de Teherán, pero que si ello ocurriera, no duraría mucho .

El ministro añadió: las sanciones no son una solución alternativa a la guerra, son una guerra .En otro tuit aludió al término utilizado por Trump: “obliteración! “‘Obliteración’=genocidio=crimen de guerra. El que empieza una guerra no es el que la acaba y no se puede a la vez negociar y amenazar”, indicó Zarif.

En tanto, en Viena una fuente diplomática bajo anonimato informó que Teherán evitará superar el volumen máximo de sus reservas de uranio poco enriquecido establecido en el acuerdo nuclear de 2015.