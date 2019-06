Sputnik, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 28 de junio de 2019, p. 30

Caracas. La delegación de Uruguay se retiró ayer de la 49 asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra en Medellín, tras desconocer a los representantes de líder opositor venezolano Juan Guaidó enviados al encuentro.

Lo que está por encima de todo es ayudar a Venezuela, acá no se trata de una competencia a ver quién tiene razón sobre Venezuela. Se trata de poner a los venezolanos por encima de todo, eso es lo que estamos tratando de hacer y de evitar escenarios peores , argumentó en conferencia de prensa el subsecretario del cancillería uruguaya, Ariel Bergamino, quien encabeza la delegación.

Aclaró que el retiro de su representación no significa que Uruguay no avance en la ayuda a Venezuela, sino todo lo contrario: trabajamos con más compromiso por ello. Aseguró que no hay ninguna posibilidad de que regrese a la 49 asamblea general y advirtió que en la OEA hay una dinámica interna que vulnera y erosiona su propia institucionalidad .

La decisión de Uruguay se dio luego de que en medio de la sesión plenaria se presentó un disenso por las credenciales entregadas a los emisarios de Guaidó, liderados por el parlamentario opositor Julio Borges, para que tuvieran un asiento en la asamblea.

Un grupo de países encabezados por México, Uruguay, Bolivia y Nicaragua, y respaldados por algunas naciones del Caribe, exigieron que no se reconozca a esa delegación, aunque no abandonaron el recinto.

La representación mexicana consideró que las credenciales presentadas por el grupo de Guaidó, quien se proclamó presidente encargado en enero y cuenta con el reconocimiento de Estados Unidos y más de 50 países, no cumplen con los requisitos para ser admitida en la asamblea.

Bolivia anunció que se reservará el derecho de reconocer las resoluciones y documentos aprobados con la participación de Estados no miembros.

El mandatario bolivariano anunció el retiro de Venezuela de la OEA en abril de 2017, por lo que Gustave Tarre fue designado por Guaidó, y reconocido en abril pasado como representante de Venezuela ante la Asamblea Nacional.