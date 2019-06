Sin embargo, han proliferado los reclamos de que Trump sea expulsado de Twitter, debido lo que según los críticos es una conducta ofensiva e insultante.

Trump con frecuencia ha usado Twitter para insultar y ofender a rivales y periodistas, y en ocasiones ha retuiteado contenidos antislámicos. La nueva política de Twitter no es aplicable a tuits emitidos en el pasado. La compañía explicó que la decisión sobre cuándo incluir la advertencia será tomada por un panel constituido por miembros de sus departamentos de seguridad, confianza pública, asuntos legales y política pública, además de empleados en regiones de donde salen ciertos tuits.

En otro asunto, dos mujeres confirmaron que la columnista E. Jean Carroll les dijo en la década de 1990 que había sufrido un ataque sexual de Trump en el vestidor de una tienda departamental en la ciudad de Nueva York.

Carol Martin, ex presentadora de noticias en el canal WCBS-TV, y Lisa Birnbach, periodista y autora del éxito editorial The Official Preppy Handbook, dijeron que tuvieron reacciones opuestas cuando Carroll les habló de su encuentro con Trump en la tienda Bergdorf Goodman.